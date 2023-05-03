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В Мариуполе начали ездить трамваи

В Мариуполе начали ездить трамваи после открытия Путиным трамвайного движения

В Мариуполе начали ездить трамваи
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В Сети появились кадры движения трамваев в Мариуполе по маршруту, который 2 мая по видеосвязи открыл президент России Владимир Путин.

На кадрах показан трамвай 0082 с надписью: «Мариуполь и Санкт-Петербург. Города побратимы». Он движется по маршруту от депо № 3 до городской больницы № 2.

В открытии трамвайного маршрута № 1 помимо Путина участвовали зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, врио главы ДНР Денис Пушилин и мэр Мариуполя Олег Моргун.

Пушилин рассказал, что после взятия Мариуполя были обнаружены «застывшие на рельсах искореженные снарядами трамваи». В тот момент, по его словам, было трудно поверить, что трамвайное движение удастся быстро восстановить.

«Питерцы, как побратимы жителей Мариуполя, пообещали запустить трамвай и выполнили обещание к 90-летию трамвайного движения в городе», — рассказал он. Первая трамвайная линия открылась в городе 1 мая 1933 года.

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