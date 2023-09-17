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Военная операция на Украине ,  
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В Мариуполе открыли восстановленный памятник художнику Архипу Куинджи

В Мариуполе после реставрации открыли памятник художнику Архипу Куинджи
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: Александр Сухов / РИА Новости
Фото: Александр Сухов / РИА Новости
Фото: Александр Сухов / РИА Новости
Фото: Александр Сухов / РИА Новости
Денис Пушилин на церемонии открытия памятника Архипа Куинджи в Мариуполе
(Фото: Александр Сухов / РИА Новости)

В Мариуполе открыли восстановленный памятник художнику Архипу Куинджи, который был частично уничтожен во время боев за город, передает ТАСС. Открытие памятника приурочено к 245-летию Мариуполя.

Монумент размещен на Греческой площади, благоустроенной к этому событию — там выложена плитка, проведено озеленение и установлена галерея реплик картин Куинджи.

Врио главы ДРН Денис Пушилин назвал восстановление памятника значительным вклад в развитие Донбасса как культурного центра России. Восстановлением занималось Российское военно-историческое общество (РВИО).

Архип Куинджи родился в Мариуполе, но большую часть жизни провел в Санкт-Петербурге. Самые известные полотна Архипа Куинджи «Лунная ночь на Днепре» и «Березовая роща» входят в собрания Русского музея и Третьяковской галереи.

Художественный музей в Мариуполе, названный в честь Куинджи, также был поврежден в ходе боев за город. Часть коллекции, в том числе полотна Куинджи и Ивана Айвазовского, была вывезена в музей в Донецке.

Боевые действия под Мариуполем начались с первых дней спецоперации России на Украине, к концу мая 2022 года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном контроле над городом и металлургическим комбинатом «Азовсталь».

Теги
памятник Мариуполь Куинджи художник
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