Израиль объявил о подготовке к новому этапу войны
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает подготовку «к следующему этапу войны», включая наземные операции, говорится в телеграм-канале израильских вооруженных сил.
В сообщении указывается, что в последние дни были утверждены планы по оперативным действиям, подразделения армии, развернуты и проводят учения.
«Израиль готов и начеку, чтобы вступить в следующую фазу войны, которая является наземным маневром, и Израиль приступит к этому шагу в выбранное им время…», — сказал в свою очередь «РИА Новости» представитель ЦАХАЛ Авичай Адри.
По его словам, операция будет продолжаться без каких-либо установленных графиков до тех пор, пока не будут выполнены цели, включая демонтаж военно-политической системы палестинского движения ХАМАС.
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