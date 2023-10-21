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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль объявил о подготовке к новому этапу войны

Армия обороны Израиля заявила о готовности к наземной операции в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Военнослужащие на учениях ЦАХАЛа по подготовке к дальнейшим боям
Военнослужащие на учениях ЦАХАЛа по подготовке к дальнейшим боям (Фото: idfofficial / Telegram)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает подготовку «к следующему этапу войны», включая наземные операции, говорится в телеграм-канале израильских вооруженных сил.

В сообщении указывается, что в последние дни были утверждены планы по оперативным действиям, подразделения армии, развернуты и проводят учения.

«Израиль готов и начеку, чтобы вступить в следующую фазу войны, которая является наземным маневром, и Израиль приступит к этому шагу в выбранное им время…», — сказал в свою очередь «РИА Новости» представитель ЦАХАЛ Авичай Адри.

По его словам, операция будет продолжаться без каких-либо установленных графиков до тех пор, пока не будут выполнены цели, включая демонтаж военно-политической системы палестинского движения ХАМАС.

Материал дополняется.

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