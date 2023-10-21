США попросили Израиль задуматься о целях оккупации сектора Газа

Запад не отговаривает Израиль от наземного вторжения в сектор Газа, но ждет большей продуманности в действиях, минимизации жертв и отказа от длительной оккупации. Израиль исключает возможность оккупации анклава

Фото: Amir Cohen / Reuters

США с союзниками призывают Израиль соблюдать четко поставленные цели во время наземного вторжения в сектор Газа, уделять особое внимание минимизации жертв среди гражданских и воздержаться от длительной оккупации анклава. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников США и других западных стран.

Чиновники западных министерств обороны во время неофициальных контактов с израильскими коллегами не пытались отговорить их от наземной операции. Запад не советует «не делать этого», потому что полностью уважает его право на ответ палестинской группировке ХАМАС, что означает ее преследование, где бы боевики не находились, пояснил министр обороны одной из стран НАТО.

«Так что это не «Не делай этого», а «Подумай о том, что произойдет, и выработай стратегию, а не просто тактический маневр». Мы ожидаем, что Израиль будет действовать в рамках международного гуманитарного права, но мы понимаем, что здесь они имеют дело с врагом», — добавил министр.

Израиль исключает планы по оккупации сектора Газа или намерения сохранить в анклаве свой контингент после военной операции. Американский президент Джо Байден называл сценарий оккупации Газы израильскими войсками «большой ошибкой». Он подчеркнул, что ХАМАС не представляет всех палестинцев, а является радикальной группировкой, которую следует уничтожить.

По сведениям Bloomberg, США и Израиль начали обсуждать возможность создания в секторе Газа переходного правительства после свержения ХАМАС. После этого Израиль намерен «перерезать пуповину» и не прекратить поддержку анклава, которая продолжалась до атаки группировки.

Собеседники Reuters среди израильских чиновников признавали, что пока у них нет четкого понимания будущего сектора Газа. «У Израиля нет эндшпиля для Газы. Их стратегия состоит в том, чтобы сбросить тысячи бомб, уничтожить все и войти внутрь, но что потом? У них нет стратегии на послезавтра», — задавался вопросом источник из службы безопасности одной из арабских стран. Собеседники агентства предупредили, что планируемое ЦАХАЛ вторжение будет отличаться от предыдущих операций против ХАМАС, в частности — «невиданной свирепостью».

Байден призывал власти Израиля не поддаваться на эмоции при планировании боевых действий, напомнив, что американцы испытывали те же чувства после терактов 11 сентября. «Хотя мы добивались справедливости и добились справедливости, мы также совершали ошибки», — пояснил президент США.