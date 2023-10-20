Bloomberg: США и ЕС давят на Израиль с целью отсрочки наземной операции

Bloomberg узнал о давлении США и ЕС на Израиль с целью отсрочки операции

Чиновники хотят путем отсрочки наземной операции в секторе Газа выиграть время для переговоров с ХАМАС об освобождении заложников, сообщило агентство

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Власти США и ЕС оказывают давление на Израиль, чтобы тот отложил наземную операцию в секторе Газа, чиновники хотят выиграть время для секретных переговоров с ХАМАС об освобождении заложников, которые ведутся при посредничестве Катара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники назвали переговоры с палестинской группировкой, захватившей заложников, деликатными, и не исключили, что они могут провалиться. При этом, по словам источников, есть признаки того, что ХАМАС может согласиться освободить по крайней мере некоторых гражданских лиц, взятых в заложники 7 октября его отрядами, не требуя от Израиля освобождения заключенных взамен.

Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и Армия обороны Израиля в пятницу подтвердили освобождение американок Джудит и Натали Раанан, пишет The Times of Israel. Их вызволили при посредничестве Катара. Президент США Джо Байден поблагодарил катарских и израильских властей. Всего ХАМАС взял в заложники более 200 человек, в том числе детей.

По словам собеседников Bloomberg, Израиль сначала отказывался откладывать операцию, но в итоге под давлением Соединенных Штатов согласился пока воздержаться.

ХАМАС выражал готовность в течение часа освободить всех заложников среди гражданских лиц, если израильская армия перестанет наносить авиаудары по сектору Газа, сообщал телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя движения. При этом в обмен на освобождение израильских солдат, находящихся в плену, ХАМАС требовал отпустить всех палестинцев, заключенных в израильские тюрьмы.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что приказ о начале сухопутной операции в секторе Газа будет отдан в скором времени.