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Палестино-израильский конфликт ,  
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В ООН назвали выдворение палестинцев из Газы военным преступлением

В ООН сочли выдворение палестинцев из Газы и блокаду военным преступлением
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Палестино-израильский конфликт
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Война Израиля с ХАМАС 2023
Принудительное переселение гражданского населения сектора Газа без гарантий безопасности является серьезным нарушением международного гуманитарного права и приравнивается к военному преступлению, заявили в ООН
Фото: Mohammed Salem / File Photo / Reuters
Фото: Mohammed Salem / File Photo / Reuters

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) считает ультимативное переселение палестинцев из сектора Газа и его блокаду военным преступлением со стороны Израиля, сообщается на сайте OCHA.

«Мы шокированы призывом Израиля более чем к миллиону палестинцев покинуть север Газы менее чем за 24 часа. Мы призываем мировых лидеров потребовать, чтобы Израиль немедленно отменил этот приказ и снял блокаду Газы, чтобы доставить гуманитарную помощь палестинскому народу, который с прошлой недели страдает от неизбирательных бомбардировок со стороны израильских воздушных и морских сил», — говорится в сообщении OCHA.

Там подчеркнули, что принудительное переселение гражданского населения без гарантий безопасности — это серьезное нарушение международного гуманитарного права, которое приравнивается к военному преступлению.

По данным управления ООН, в результате бомбардировок погибли более 2,3 тыс. палестинцев, под удары попали многоквартирные дома, больницы, школы, объекты электро- и водоснабжения, что является «вопиющим нарушением международного права».

По сообщениям международных и палестинских организаций, а также СМИ, гуманитарный коридор на юг сектора Газа, открытый израильской стороной, небезопасен и подвергается атакам, указали в OCHA. Накануне в результате удара погибли 70 мирных жителей, которые пытались покинуть север Газы. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус обвинил ХАМАС в атаке на колонну мирных жителей.

13 октября израильская армия призвала население покинуть Газу. Военные обвинили ХАМАС в том, что группировка использует мирных граждан в качестве живого щита. В ООН заявили, что израильская сторона уведомила о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из Газы на юг в течение 24 часов. В организации сочли невозможным переселение такого количества людей без разрушительных гуманитарных последствий. Там обвинили Израиль в нарушении правил ведения войны. Страна отвергла обвинения.

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ХАМАС призвал жителей Газы не следовать указаниям Израиля, предложив два варианта: «Победить эту оккупацию или умереть в своих домах». Израильская армия обвинила группировку в попытках помешать мирным жителям покинуть север сектора Газа.

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Теги
Елена Чернышова
Израиль ООН сектор Газа
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