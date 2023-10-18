 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Небензя назвал заложниками блокады сектора Газа около тысячи россиян

Постпред Небензя: заложниками военной блокады сектора Газа стали тысяча россиян
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Небензя призвал стороны конфликта к прекращению огня и обеспечению поставок гумпомощи в сектор Газа. Также он заявил о необходимости расследовать удар по больнице, жертвами которого, предположительно, стали около 500 человек
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Заложниками военной блокады сектора Газа, о которой ранее объявил Израиль в рамках военного конфликта с ХАМАС, стали порядка тысячи граждан России и членов их семей, заявил в ходе выступления на срочном заседании Совета безопасности ООН российский постпред Василий Небензя. Трансляция велась в телеграм-канале российского представительства в ООН.

«Призываем израильскую сторону поставить во главу угла международное гуманитарное право, в центре которого жизни мирных палестинских граждан и объекты изначально скромной критической и медицинской инфраструктуры. Гуманитарный доступ должен быть предоставлен немедленно», — заявил также Небензя.

Кроме того, он призвал ввести режим прекращения огня, обеспечить поставки гуманитарной помощи, прекратить насилие в отношении гражданских лиц. Как отметил Небензя, Россия требует объективного расследования удара по больнице в Газе.

Трагедия в Газе — «цена промедления членов Совета [безопасности ООН], многие из которых прокрастинировали последние 11 дней с момента эскалации вокруг Газы», добавил он.

После нападения палестинской исламистской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября Тель-Авив стал наносить ответные удары по сектору Газа, а также объявил о его блокаде. Как говорил министр обороны Израиля Йоав Галант, там «не будет ни электричества, ни воды, ни топлива». 15 октября Израиль восстановил водоснабжение в южной части Израиля под давлением США.

Накануне вечером, 17 октября, стало известно об ударе по больнице аль-Ахли в секторе Газа. Изначально сообщалось как минимум о 500 погибших, днем 18 октября Минздрав сектора Газа уточнил, что жертвами стал как минимум 471 человек.

Читайте на РБК Pro
Топ-менеджеры стали чаще переходить в новую для себя сферу: почему и как
Возвращение в нулевые: почему не хватает складов в Узбекистане и Киргизии
«Кто в компании главный?»: почему важно чаще задаваться этим вопросом
Девелоперы оказались в непростой ситуации. Что будет с их акциями

ХАМАС обвинил в атаке на медучреждение Израиль, а тот заявил, что удар нанесла еще одна исламистская группировка, действующая в секторе Газа, — «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). «Джихад» отверг обвинения.

Израиль утверждает, что данные с места происшествия доказывают, что их армия непричастна к удару, — там не образовалось характерных воронок, которые остаются после разрыва их снарядов. ХАМАС заявил, что больницу атаковали управляемыми ракетами, а израильская сторона незадолго до этого угрожала нанести удар по учреждению.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Василий Небензя Израиль ХАМАС сектор Газа
Материалы по теме
ХАМАС обвинил Израиль в угрозах перед ударом по госпиталю в секторе Газа
Политика
Байден анонсировал выделение $100 млн на гуманитарную помощь Палестине
Политика
Палестина сообщила о 3,4 тыс. жертв из-за ударов Израиля в секторе Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 102,91 (+0,15) Инвестиции, 16:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 97,37 (+0,03) Инвестиции, 16:41
В Смоленской области задержали подозреваемых в поджоге релейного шкафа Общество, 21:06
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 21:02
Получивший травму колена Неймар процитировал Притчи Соломона Спорт, 20:58
Рособоронэкспорт попал под «иранские» санкции США Политика, 20:57
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 20:38
Минцифры предложило утильсбор на зарубежное IT-оборудование Технологии и медиа, 20:32
Алжир приостановил футбольный чемпионат в знак солидарности с Палестиной Спорт, 20:19
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Байден анонсировал выделение $100 млн на гуманитарную помощь Палестине Политика, 20:18
От Артура Кларка до телевидения 4К: как развивалось спутниковое вещание РБК и Триколор, 20:13
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 20:10
В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов Общество, 20:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:02
Украинский клуб не захотел откладывать матч с израильским в еврокубке Спорт, 20:01
Военная операция на Украине. Карта на 18 октября Политика, 20:00