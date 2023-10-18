Небензя назвал заложниками блокады сектора Газа около тысячи россиян

Небензя призвал стороны конфликта к прекращению огня и обеспечению поставок гумпомощи в сектор Газа. Также он заявил о необходимости расследовать удар по больнице, жертвами которого, предположительно, стали около 500 человек

Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Заложниками военной блокады сектора Газа, о которой ранее объявил Израиль в рамках военного конфликта с ХАМАС, стали порядка тысячи граждан России и членов их семей, заявил в ходе выступления на срочном заседании Совета безопасности ООН российский постпред Василий Небензя. Трансляция велась в телеграм-канале российского представительства в ООН.

«Призываем израильскую сторону поставить во главу угла международное гуманитарное право, в центре которого жизни мирных палестинских граждан и объекты изначально скромной критической и медицинской инфраструктуры. Гуманитарный доступ должен быть предоставлен немедленно», — заявил также Небензя.

Кроме того, он призвал ввести режим прекращения огня, обеспечить поставки гуманитарной помощи, прекратить насилие в отношении гражданских лиц. Как отметил Небензя, Россия требует объективного расследования удара по больнице в Газе.

Трагедия в Газе — «цена промедления членов Совета [безопасности ООН], многие из которых прокрастинировали последние 11 дней с момента эскалации вокруг Газы», добавил он.

После нападения палестинской исламистской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября Тель-Авив стал наносить ответные удары по сектору Газа, а также объявил о его блокаде. Как говорил министр обороны Израиля Йоав Галант, там «не будет ни электричества, ни воды, ни топлива». 15 октября Израиль восстановил водоснабжение в южной части Израиля под давлением США.

Накануне вечером, 17 октября, стало известно об ударе по больнице аль-Ахли в секторе Газа. Изначально сообщалось как минимум о 500 погибших, днем 18 октября Минздрав сектора Газа уточнил, что жертвами стал как минимум 471 человек.

ХАМАС обвинил в атаке на медучреждение Израиль, а тот заявил, что удар нанесла еще одна исламистская группировка, действующая в секторе Газа, — «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). «Джихад» отверг обвинения.

Израиль утверждает, что данные с места происшествия доказывают, что их армия непричастна к удару, — там не образовалось характерных воронок, которые остаются после разрыва их снарядов. ХАМАС заявил, что больницу атаковали управляемыми ракетами, а израильская сторона незадолго до этого угрожала нанести удар по учреждению.