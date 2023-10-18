Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн

В секторе Газа с 7 октября число вынужденных переселенцев достигло 1 млн человек, из них более 300 тыс. — дети. В Израиле свои дома покинули около 500 тыс. жителей

После начала нового военного обострения между палестинской исламистской группировкой и ХАМАС свои дома в секторе Газа покинули 1 млн человек, сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) ООН.

По оценкам Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) ООН, из них более 352 тыс. человек укрываются в приютах в центральной и южной частях сектора Газа.

«По неофициальным данным, многие перемещенные семьи возвращаются в город Газа и на север сектора Газа из-за продолжающихся авиаударов по южным районам», — сообщает агентство, отмечая тяжелые условия на юге: переполненные временные убежища, отсутствие воды и электричества.

В Израиле с 7 октября свои дома были вынуждены покинуть около 500 тыс. человек, передает i24 со ссылкой на представителя армии обороны ЦАХАЛ Джонатана Конрикуса. Это жители южных районов страны и некоторых северных населенных пунктов близ границы с Ливаном. По его словам, люди приехали в центр Израиля, который тоже подвергается ракетным обстрелам, но «в целом остается гораздо более безопасным для гражданского населения».

По словам исполнительного директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, среди вынужденных переселенцев в секторе Газа более 300 тыс. детей. «Всего за 11 дней сотни детей трагически погибли, не считая сегодняшних смертей. <...> Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, такую как больницы, не приемлемы и должны немедленно прекратиться», — призвала она.

Рассел имеет в виду удар по больнице Аль-Ахли, расположенной в центральной части сектора Газа. По данным Al Arabiya, там погибли или получили ранения более 800 человек. ХАМАС обвинил в ударе по госпиталю Израиль, а ЦАХАЛ возложила ответственность за произошедшее на запрещенную в России террористическую группировку «Исламский джихад»: по данным военных, ракета боевиков попала по зданию в результате неудачного запуска.

Атаку на больницу осудили генсек ООН Антониу Гутерриш и представители ряда стран. Во многих государствах Ближнего Востока и некоторых европейских городах прошли пропалестинские протесты.