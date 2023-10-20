 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Bloomberg узнал о влиянии США на план Израиля по наземной операции в Газе

Bloomberg: США оказали влияние на план Израиля по наземной операции в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

США повлияли на израильские планы по проведению наземной операции в секторе Газа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В первое время после нападения ХАМАС на Израиль последний планировал провести операцию с нанесением «скоординированных ударов с воздуха, моря и суши». Однако теперь военные говорят, что она может отличаться от первоначальных планов. Bloomberg отмечает, что они изменились после визитов в Израиль американских политиков — президента Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина.

Источники агентства рассказали, что Вашингтон оказал влияние на план операции в части необходимости ограничить потери среди мирного населения сектора Газа, а также в том, что будет после ее проведения. Ввиду всего этого операция может начаться позже и продлиться дольше.

Три высокопоставленных израильских чиновника сказали агентству, что роль и влияние США в войне Израиля против ХАМАС оказалась глубже и интенсивнее, чем когда-либо было прошлом.

Байден посетил Израиль 18 октября, спустя 11 дней после нападения ХАМАС на Израиль, визиты Блинкена и Остина состоялись еще раньше.

Американский президент в ходе визита в очередной раз заявил о поддержке Израиля и пообещал направить в конгресс запрос о выделении «беспрецедентного пакета поддержки обороны» страны.

Читайте на РБК Pro
Великая уравниловка: почему хорошим работникам будут платить все меньше
Будут ли власти поддерживать рубль и куда курс двинется дальше
Рынок, не избалованный IKEA: как «Аскона» вышла в Центральную Азию
Экономика нищеты: почему российские сотрудники будут все беднее

Материал дополняется

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 102,63 (-0,28) Инвестиции, 19 окт, 18:00 Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 97,31 (-0,07) Инвестиции, 19 окт, 18:00
Bloomberg узнал о влиянии США на план Израиля по наземной операции в Газе Политика, 03:44
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 03:33
Новое приложение «Тинькофф» пропало из App Store меньше чем через сутки Технологии и медиа, 03:21
Мурашко предложил новый механизм выдачи справок для занятий физкультурой Общество, 03:01
Военная база США в Ираке подверглась обстрелу Политика, 02:39
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 02:22
В Калининграде заявили о приостановке рыбного экспорта из-за новых пошлин Экономика, 02:20
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Во Франции через неделю после нападения на школу задержали 250 человек Общество, 02:01
Канада выслала 41 дипломата из Индии после скандала с сикхами Политика, 01:35
Путин посетил штаб армии в Ростове-на-Дону Политика, 01:16
В Белоруссии предложили ввести оповещение о явке в военкомат по СМС Политика, 01:06
Власти Крыма передали Франции осколок ракеты, ударившей по штабу флота Политика, 00:45
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 00:33
В секторе Газа под обстрел попала греческая церковь с сотней беженцев Политика, 00:31