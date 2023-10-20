Bloomberg: США оказали влияние на план Израиля по наземной операции в Газе

Bloomberg узнал о влиянии США на план Израиля по наземной операции в Газе

США повлияли на израильские планы по проведению наземной операции в секторе Газа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В первое время после нападения ХАМАС на Израиль последний планировал провести операцию с нанесением «скоординированных ударов с воздуха, моря и суши». Однако теперь военные говорят, что она может отличаться от первоначальных планов. Bloomberg отмечает, что они изменились после визитов в Израиль американских политиков — президента Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина.

Источники агентства рассказали, что Вашингтон оказал влияние на план операции в части необходимости ограничить потери среди мирного населения сектора Газа, а также в том, что будет после ее проведения. Ввиду всего этого операция может начаться позже и продлиться дольше.

Три высокопоставленных израильских чиновника сказали агентству, что роль и влияние США в войне Израиля против ХАМАС оказалась глубже и интенсивнее, чем когда-либо было прошлом.

Байден посетил Израиль 18 октября, спустя 11 дней после нападения ХАМАС на Израиль, визиты Блинкена и Остина состоялись еще раньше.

Американский президент в ходе визита в очередной раз заявил о поддержке Израиля и пообещал направить в конгресс запрос о выделении «беспрецедентного пакета поддержки обороны» страны.

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