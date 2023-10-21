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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль заявил о вступлении «Хезболлы» в войну и пригрозил расплатой

Минобороны Израиля: «Хезболла» решила вступить в бой и расплачивается за это
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Министр обороны Израиля заявил, что день нападения боевиков станет «днем уничтожения ХАМАС» и призвал быть готовым «к любой возможности», посещая границу с Ливаном. США призывали Израиль сдержанно отвечать на удары «Хезболлы»
Дым поднимается над деревней Дайра после израильского обстрела, на снимке из ливанского города Марвахин, недалеко от границы с Израилем, южный Ливан, 11 октября 2023 года
Дым поднимается над деревней Дайра после израильского обстрела, на снимке из ливанского города Марвахин, недалеко от границы с Израилем, южный Ливан, 11 октября 2023 года (Фото: Mohamed Azakir / Reuters)

Ливанская группировка «Хезболла» приняла решение присоединиться к боевым действиям, израильская армия заставляет ее за это расплачиваться. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галлант во время посещения северной границы страны, пишет Haaretz.

«Хезболла» решила вступить в бой и расплачивается за это. Мы должны быть готовы к любой возможности. Впереди нас ждут большие испытания», — сказал министр.

Галлант напомнил, что ровно две недели назад, 7 октября, палестинская группировка ХАМАС на юге «развязала против нас войну». С его слов, целью боевиков было убийства и насилие в отношении «детей, переживших Холокост». Более того, продолжил он, акты насилия были записаны на видеокамеру, чтобы напугать Израиль. «Мы собираемся развернуть ситуацию на 180 градусов, день нападения запомнится как день, когда началось окончательное уничтожение ХАМАС», — подчеркнул министр.

С начала эскалации в регионе боевики «Хезболлы» и Израиль несколько раз обменивались ударами, однако масштаб столкновений оставался ограниченным. По сведениям The Times of Israel, власти США призывают Израиль давать сдержанный ответ на обстрелы со стороны Ливана и не начинать кампанию против «Хезболлы» из опасений распространениях боевых действий за пределы сектора Газа. Белый дом дал понять израильским чиновникам, что «американские военные присоединятся к ЦАХАЛу», если Израиль будет атакован «Хезболлой», пишет газета.

«Хезболла» – военизированная ливанская организация и партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Группировка признана террористической в США, Канаде, Израиле и ЕС, поддержку ей оказывает Иран.

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ЦАХАЛ сообщал о ракетных ударах со стороны Ливана спустя несколько дней после того, как на Израиль из сектора Газа напал ХАМАС. Тогда же ливанская армия сообщала о минометных обстрелах со стороны Израиля. При этом власти Ливана сообщали, что «Хезболла» пообещала им, что не вступит в боевые действия, если Израиль не будет атаковать ливанскую сторону.

15 октября «Хезболла» нанесла удар ракетой по танку на военном объекте в Израиле близ границы. Факт обстрел подтверждал ЦАХАЛ. В тот же день израильская армия сообщала об ударах по военной инфраструктуре группировки.

Иран, который поддержал атаку ХАМАС, допускал, что «Хезболла» может встать на сторону палестинского движения в войне с Израилем. 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Израиль Хезболла ЦАХАЛ Ливан
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