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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Посол Израиля заявил, что решение по наземной операции в Газе принято

Посол Израиля Бен Цви: решение о начале наземной операции в секторе Газа принято
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Израиль фактически принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа, заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви — он объяснил это тем, что выполнение поставленных властями задач без подобной операции невозможно.

«Решение [о проведении наземной операции в секторе Газа] связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников. И поэтому без использования в том числе наземной операции это невозможно сделать. Поэтому можно сказать, что решение такое принято», — сказал дипломат, однако не уточнил возможные сроки начала проведения наземной операции.

Война Израиля и палестинского движения ХАМАС продолжается уже 13 дней. 7 октября ХАМАС начал обстрел территории Израиля из сектора Газа, а боевики движения вторглись в южные регионы страны и начали похищать заложников. В ответ Тель-Авив начал массированные бомбардировки сектора Газа.

В ЦАХАЛ ранее говорили, что крупная операция в секторе начнется только после оценки ситуации с эвакуацией мирных жителей (израильские военные ранее призвали жителей города Газа эвакуироваться на юг сектора и открыли два маршрута). Помимо того, по оценкам израильских военных, боевики удерживают в секторе более 200 заложников.

19 октября израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что власти Израиля вскоре отдадут приказ о начале сухопутной операции в секторе Газа. Командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман отмечал, что наступление ЦАХАЛ будет «долгим и напряженным».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль наземная операция сектор Газа ХАМАС
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