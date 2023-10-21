CNN: первые грузовики с гуманитарной помощью проехали в сектор Газа из Египта

Первые грузовики с гуманитарной помощью проехали в сектор Газа из Египта

В сектор Газа прибыл гуманитарный груз с лекарствами и продовольствием, проход после проезда 20 машин снова закрыли. О проезде грузовиков через границу Египта договорился Байден, он объяснил задержку плохими дорогами

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Первая колонна грузовиков с гуманитарной помощью въехала в сектор Газа через пропускной пункт «Рафах» на египетской границе, сообщает CNN. Движение снова закрыли после того, как проехали 20 автомобилей.

«Колонна с гуманитарной помощью, которая должна прибыть сегодня, включает в себя 20 грузовиков с лекарствами, медикаментами и ограниченным количеством продуктов питания», — сообщили в пресс-службе палестинской группировки ХАМАС. Представители группировки предупредили, что поставка «не изменит катастрофических медицинских условий в секторе Газа».

Al Jazeera отмечает, что в перечне нет двух важных пунктов — воды и топлива.

Об открытии погранперехода для грузовиков договорился с властями Египта американский президент Джо Байден два дня назад. Однако открытие «Рафаха» откладывалось. Президент США пояснил, что это связано с «очень плохим» состоянием дорог у границы.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, посетил пункт пропуска 20 октября. «Мы свидетели парадокса: за этими стенами живут 2 млн человек, которые ужасно страдают — у них нет воды, еды, лекарств, топлива; [они] под обстрелом; которым нужно все для выживания. По эту сторону мы видели очень много грузовиков, нагруженных водой, топливом, медикаментами, продуктами питания — ровно теми же вещами, которые нужны по эту сторону стены», — указал генсек ООН.

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) подготовила помощь для полумиллиона человек, проход необходимо открыть для гуманитарных целей, потребовала глава организации Синди Маккейн в Х (ранее Twitter).