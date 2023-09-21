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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что отменяющие русскую культуру люди обкрадывают сами себя

Путин: стремящиеся вычеркнуть российскую культуру обкрадывают сами себя
Сюжет
Военная операция на Украине

Люди, которые стремятся «отменить» русскую культуру, обкрадывают себя. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с членами попечительского совета Мариинского театра.

«Те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя. Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства», — сказал президент. Он добавил, что не будет вдаваться в детали в этом вопросе, потому что присутствующие и так понимают, «о чем идет речь».

Президент России неоднократно заявлял, что запретить русскую культуру невозможно. В марте 2022 года он сказал, что «пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры». По его словам, на Западе «из концертных афиш вымарывают» русских композиторов, запрещаются русские писатели и их книги. В августе 2022 года Путин заявил, что попытки «отменить» Россию и ее культуру тщетны и не могут увенчаться успехом.

После начала боевых действий на Украине российские деятели культуры столкнулись с отменой своих выступлений за рубежом или отказами от сотрудничества. В частности, Баварская государственная опера перестала работать с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым.

В России стали отменять концерты артистов, высказавшихся против военных действий на Украине. В марте 2023 года были отменены и перенесены на неопределенный срок концерты группы ДДТ в Санкт-Петербурге и Москве, до этого их также переносили в 2022 году. Лидер ДДТ Юрий Шевчук говорил, что организаторы концерта не получили разрешения столичных властей из-за возбужденного против него административного дела о дискредитации армии. Суд признал Шевчука виновным и назначил ему штраф в 50 тыс. руб.

Также с отменой концертов в 2023 году столкнулась группа «Ночные снайперы». Так, концерты коллектива отменялись в Кемеровской области, в Ростове-на-Дону, Казани, Чебоксарах и Перми. В апреле 2022 года лидер группы Диана Арбенина выпустила песню «Не молчи» со словами «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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