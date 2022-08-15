Путин назвал тщетными и глупыми попытки «отменить» Россию

«Отменить» Россию и ее культуру невозможно, а те, кто убежден в обратном, «не выучили уроки истории», считает Путин. Ранее он говорил о «прогрессирующей дискриминации» на Западе всего связанного со страной

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Попытки «отменить» Россию и ее культуру тщетны и не увенчаются успехом, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам форума «Таврида.Арт». Видео опубликовано на сайте Кремля.

Путин назвал подобные стремления глупостью, заявив, что те, кто придерживается иной точки зрения, «к несчастью для них, не выучили уроки истории».

Участников форума («Таврида.Арт» позиционирует себя как площадка для молодых талантов) объединяют вера в справедливость, любовь к Родине, стремление к саморазвитию и желание помогать людям, заявил Путин. «Именно эти качества, качества национального характера делают наш народ непобедимым, а нашу тысячелетнюю культуру — великой», — убежден он.

Он поблагодарил участников фестиваля, которые «творческими достижениями, своими делами» поддерживают российских военных, участвующих в операции на Украине, добровольцев и бойцов ДНР и ЛНР.

После начала боевых действий на Украине российские деятели культуры столкнулись с отменой своих выступлений за рубежом или отказами от сотрудничества. Например, в начале марта Баварская государственная опера прекратила работать с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. В связи с этим власти России начали говорить, что страна стала жертвой культуры отмены на Западе; в Госдуме также пожаловались на попытки «отменить достижения России» в сфере спорта, а российский МИД заявил о «беспрецедентном уровне русофобии» в Европе.

Путин уже затрагивал эту тему в конце марта, заявив, что на Западе развивается «прогрессирующая дискриминация» всего, связанного с Россией: «Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются русские писатели и их книги».

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