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Концерты ДДТ в Санкт-Петербурге и Москве снова перенесли

В Петербурге и Москве на неопределенный срок перенесли концерты ДДТ
Солист группы &laquo;ДДТ&raquo; Юрий Шевчук
Солист группы «ДДТ» Юрий Шевчук (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Концерты ДДТ в Санкт-Петербурге и Москве, запланированные на май и июнь этого года соответственно, были отменены — они переносятся на неопределенный срок по независящим от коллектива и организаторов причинам. Об этом сообщается на сайте рок-группы.

Концерт в Петербурге должен был состояться 27 мая на «Газпром Арене», а выступление на столичной «Открытие Банк арене» было запланировано на 17 июня. «Деловой Петербург» пишет, что владельцы билетов получили от «Яндекс.Афиши» сообщения о переносе выступлений на 2024 год.

Издание отмечает, что группа должна была выступать в Петербурге еще в октябре 2020 года, однако тогда проведению концерта помешала пандемия коронавируса. Концерт назначили на 24 сентября 2022 года, но после перенесли на 27 мая 2023-го — тоже по независящим от группы и организаторов причинам. Новая дата совпадала с празднованием 320-летия Петербурга.

Выступление в Москве также отменили из-за пандемии, позже его назначили на 10 июня прошлого года, но концерт не состоялся. Как говорил лидер ДДТ Юрий Шевчук, организаторы не получили разрешения столичных властей из-за возбужденного против него административного дела о дискредитации армии. На тот момент суд не вынес окончательного решения по этому делу.

Протокол по ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации вооруженных сил на лидера ДДТ составили после концерта в Уфе 18 мая. На сцене Шевчук выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова «родина». В середине августа уфимский суд признал Шевчука виновным и назначил ему штраф в 50 тыс. руб.

После этого музыкант заявил, что ДДТ «пока не может давать концерты в России», поскольку находится в списках запрещенных групп. О перечне «нежелательных» артистов, которые высказывались против проведения спецоперации на Украине, в начале июля прошлого года писала «Фонтанка». В Кремле заявляли, что не знают о каких-либо черных списках музыкантов, которым запретили выступать в России.

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ДДТ Юрий Шевчук отмена концертов Санкт-Петербург Москва
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