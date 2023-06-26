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Арбенина после сообщений об отмене концерта пообещала спеть в Ростове

Арбенина пообещала петь после сообщений об отмене концерта 27 июня в Ростове-на-Дону
Диана Арбенина
Диана Арбенина (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Певица Диана Арбенина после появления сообщений о том, что ее концерт с группой «Ночные снайперы» не состоится в Ростове-на-Дону 27 июня, заявила, что будет петь в городе в назначенную дату. Она сообщила это в своем телеграм-канале.

Артистка опубликовала видеозапись, на которой сказала, что уже выехала в Ростов-на-Дону. «Завтра будем петь», — заявила она.

Арбенина после сообщений об отмене концерта пообещала спеть в Ростове
Video

Концерт Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Ростове-на-Дону первоначально должен был состояться 9 июня, однако артистка перенесла его из-за травмы. Накануне певица сообщила, что мероприятие пройдет 27 июня.

На следующий день представитель культурно-спортивного комплекса «Экспресс», где планировали провести мероприятие, сообщил «РИА Новости», что оно отменяется. А представитель пресс-службы Арбениной сказал агентству, что концерт состоится.

Сообщения об отмене концерта появились после того, как об этом руководство концертной площадки попросила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. Она сообщила ТАСС, что «получила официальный ответ от учредителей КСК «Экспресс» о том, что данный концерт не планировался в принципе».

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«Еще 14 июня они оповестили организаторов и представителей музыканта о том, что мероприятие на площадке провести не представляется возможным», — сказала агентству Стенякина.

Культурно-спортивный комплекс «Экспресс» в Ростове-на-Дону принадлежит ОАО «РЖД». Представитель комплекса рекомендовал РБК обратиться за комментарием в компанию. В РЖД РБК заявили, что холдинг не имеет отношения к организации концерта и является только владельцем площадки. «Все вопросы по статусу концерта следует адресовать его организаторам», — сказали в компании.

РБК направил запрос в ООО «Мега-Арт» (организаторы) и обратился за комментарием к PR-менеджеру Дианы Арбениной.

В апреле прошлого года Арбенина выпустила песню «Не молчи» со словами «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил». После этого выступления «Ночных снайперов» в разных городах России отменили. В частности, были отменены концерты в Казани, Тольятти, Пятигорске, Ульяновске и Чебоксарах.

Теги
Диана Арбенина Ночные снайперы Ростов-на-Дону отмена концертов
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