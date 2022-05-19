Юрия Шевчука обвинили в дискредитации армии после слов на концерте в Уфе

После концерта в Уфе силовики в течение часа беседовали с Юрием Шевчуком, после чего составили на него протокол о дискредитации армии

Юрий Шевчук (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

На солиста рок-группы ДДТ Юрия Шевчука составили административный протокол после концерта в Уфе. Об этом сообщил продюсер Радмир Усаев в Instagram (владелец сервиса Meta Platforms в России признан экстремистской организацией и запрещен).

По его словам, после того как закончился концерт, за кулисы прошли представители силовых структур, «изолировали» Шевчука от группы и в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываний Шевчука.

«Материал в отношении Шевчука поступил в Советский районный суд г. Уфа Республики Башкортостан по статье 20.3.3 КоАП по дискредитации Вооруженных сил. На данный момент [дело] передано судье Егоровой, на стадии принятия решения находится, судебное заседание не назначено», — сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан. Данная статья предусматривает административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Шевчук во время концерта выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова «Родина».

РБК обратился за комментарием к Юрию Шевчуку, к организаторам концерта Ufakoncert.ru, а также направил запрос в пресс-службу МВД по Республике Башкортостан.

В конце апреля концерт группы «Би-2» был отменен в Омске. Музыканты обвинили в срыве концерта администрацию стадиона «Красная звезда», которая демонтировала декорации группы.

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Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта региона Иван Колесник заявил, что «Би-2» отказалась выступать под баннером с надписью «Za президента» на фоне российского флага. Он сказал, что группа завесила баннер «черным траурным полотном» без согласования.

В группе подчеркнули, что черный «кабинет» вокруг сцены является частью декораций, которую устанавливают на всех концертах группы для «визуальной изоляции».