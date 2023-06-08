Арбенина заявила о «наглом бане» на фестивале в Кузбассе

Диана Арбенина (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Организаторы фестиваля «Динотерра» в Кемеровской области отменили выступление группы «Ночные снайперы». Об этом лидер коллектива Диана Арбенина сообщила в своем телеграм-канале.

Она приложила к посту скриншот сообщения в мессенджере. В нем говорится, что организаторам «настоятельно не рекомендовали проведение концерта «Ночных снайперов» на территории муниципалитета». В ответ Арбенина написала: «Главное — понять бы, что происходит в головах тех, кто нас так нагло банит». Музыкант уточнила, что выступление должно было состояться 24 июня.

«Динотерра» — научно-популярный фестиваль, который пройдет с 23 по 25 июня в Шестаково. В телеграм-канале мероприятия объясняется, что после публикации списка музыкантов «Динотерре» пришло «огромное количество эмоциональных комментариев как от сторонников, так и от противников концерта Дианы Арбениной», и обсуждение этого вопроса «затмило основную миссию» проекта.

«Вероятность превращения семейного научного-популярного фестиваля в музыкально-разобщительный стала критической. В связи с этим было принято решение, основанное на мнении жителей региона, скорректировать состав хедлайнеров, чтобы вернуть фестиваль к интересно-научным и музыкально-популярным истокам», — объяснили организаторы.

В апреле прошлого года Арбенина выпустила песню «Не молчи» со словами: «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил». После этого выступления «Ночных снайперов» в разных городах России отменялись. Артистка при этом не раз говорила, что не собирается уезжать из страны.

5 июня Арбенина объявила о переносе запланированных на первую половину июня концертов: они пройдут во второй половине месяца. Певица объяснила это решение полученной в конце мая травмой позвоночника.