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Президент Финляндии назвал Путина «одержимым» русской культурой

Президент Финляндии Ниинистё: Путин одержим русской культурой
По утверждению Саули Ниинистё, на одной из встреч президент России Владимир Путин более получаса рассказывал ему о стихотворении Лермонтова, посвященном гибели Пушкина. «Он знал об этом все», — сказал президент Финляндии
Саули Ниинистё
Саули Ниинистё (Фото: Seppo Samuli / imago-images.de / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин хорошо разбирается и даже «одержим» русской культурой, заявил в интервью The New York Times (NYT) президент Финляндии Саули Ниинистё.

Он описал одну из встреч с российским президентом, которая состоялась перед началом военной операции на Украине. Ниинистё упоминает, что спросил Путина о стихотворении Михаила Лермонтова о гибели Александра Пушкина («Смерть поэта», 1837 год). Президент России, по его словам, рассказывал ему об этом произведении более получаса.

«Он знал об этом все — для него это Россия», — сказал Ниинистё.

Михаил Лермонтов написал стихотворение «Смерть поэта» в 1837 году, почти сразу после гибели Пушкина. Произведение стало поводом для «дела о непозволительных стихах» в отношении поэта. Лермонтов был сначала арестован, а позже с сохранением военного чина переведен из Санкт-Петербурга на службу на Кавказ.

Президент Владимир Путин в 2016 году признавался, что является поклонником творчества Лермонтова. «А вообще из того, что люблю, у меня на столе лежит постоянно Лермонтов — для того чтобы подумать о чем-то, отвлечься и вообще попасть в другой мир — полезный, красивый и интересный», — рассказывал глава государства.

Путин называл Лермонтова «в известной степени диссидентом» за критичное отношение к России, но заявлял, что поэт отстаивал интересы страны на Кавказе, приведя в пример стихотворение «Прощай, немытая Россия» и поэму «Бородино». В 2014 году президент посетил музей-усадьбу Тарханы в Пензенской области, где похоронен Лермонтов. К могиле поэта он возложил 100 роз.

Российскую военную операцию на Украине президент Финляндии назвал тревожным сигналом для Европы и НАТО.

Европейцы, по его словам, после окончания холодной войны «десятилетие за десятилетием» жили в условиях постоянно улучшающейся жизни. Это, считает Ниинистё, усиливало ощущение, что говорить об обороне «несколько старомодно». «Сейчас происходит огромное пробуждение», — сказал политик.

Ниинистё также призвал Европу обратить внимание на опыт Хельсинки. В отличие от соседней Швеции в Финляндии сохраняется обязательный призыв на военную службу, а прошедшие ее граждане остаются в резерве, участвуя в военной подготовке не реже двух раз в год, а теперь и чаще, вместе с другими государственными службами — пожарными и полицией, отмечает NYT.

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В последние годы Финляндия сохраняла военный нейтралитет, однако после начала военной операции на Украине Ниинистё одним из первых среди мировых лидеров встретился с президентом США Джо Байденом и высказался о вступлении страны в НАТО (официально Хельсинки присоединился к альянсу 4 апреля 2023 года). «Стало совершенно очевидно, что у нас нет другой альтернативы, кроме как отказаться от военного неприсоединения», — пояснил финский президент.

В мае 2022 года, когда Финляндия только объявила о намерении вступить в НАТО, Путин заявлял, что это не создает для России непосредственной угрозы. При этом он отмечал, что расширение военной инфраструктуры в соседнем государстве «вызовет ответную реакцию». Решение отказаться от традиционной политики нейтралитета и вступить в альянс Путин называл ошибкой и заявлял, что угрозы для безопасности Финляндии не существует.

4 апреля 2023 когда, когда Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел это очередным обострением ситуации. «Расширение НАТО — это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы России. И именно так мы это воспринимаем», — отмечали в Кремле.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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