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️Ким Чен Ына внесли в базу сайта «Миротворец»

️Посетившего Россию Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: Владимир Смирнов / Sputnik / Reuters)

Р️уководителя КНДР Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», его карточка содержится в базе данных.

В материалах на сайте указано, что Ким Чен Ын из Пхеньяна, родившийся 8 января 1982 года, внесен в базу 6 сентября. Среди причин перечислены «ядерный шантаж, реализация незаконных ракетных и ядерных программ, киберпреступления». Кроме того, лидер КНДР назван «соучастником» действий России на Украине.

В базе «Миротворец» публикуются данные тех, кто, по мнению ее составителей, причастен к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». Сайт был создан в 2014 году, в России он заблокирован по решению суда.

Ким Чен Ына, который сейчас находится с официальным визитом в России, внесли в базу после появления сообщений о предстоящей поездке, еще до того, как он прибыл в страну. Об этом, в частности, сообщала газета The New York Times 4 сентября. Кремль подтвердил встречу 11 сентября.

Ким Чен Ын посещал Россию и ранее, в 2019 году. В сентябре он приехал в страну во второй раз.

В ходе визита руководитель КНДР посетил космодром Восточный в Амурской области, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Он пригласил российского лидера приехать в КНДР, и тот согласился. 15 сентября Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), где осмотрел производство истребителей «Су» и площадку авиастроительной корпорации «Яковлев». 16 сентября у него запланированы переговоры с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

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Как проходит визит Ким Чен Ына в Россию. Фоторепортаж
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Ким Чен Ын заинтересован в ракетной технике и развитии космоса, отмечал Путин. Ранее The New York Times, Associated Press и The Washington Post писали со ссылкой на источники среди американских чиновников, что политики могут обсуждать военное сотрудничество, в том числе передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок.

Москва и Пхеньян отвергают обвинения в поставках боеприпасов из КНДР для нужд спецоперации. Ранее подобные заявления делали США.

Теги
Ким Чен Ын КНДР «Миротворец» Украина
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