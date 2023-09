США призвали Ким Чен Ына не обсуждать с Россией оружие

Белый дом подтвердил, что располагает данными о планах встречи Ким Чен Ына с Путиным для обсуждения военных вопросов. Москва и Пхеньян отрицали обвинения в продаже оружия, МИД называл эти подозрения «ложью от начала до конца»

Ким Чен Ын (Фото: Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters)

Диалог России и КНДР по военному сотрудничеству «активно продвигаются», Вашингтон призывает Пхеньян «прекратить переговоры по оружию», а также соблюдать взятые на себя обязательства, заявила представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон, пишет Bloomberg.

Уотсон подтвердила, что власти США обладают информацией о планах северокорейского лидера Ким Чен Ына приехать в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.

О планах такого визита в сентябре накануне сообщили The New York Times, Associated Press и Washington Post со ссылкой на источники среди американских чиновников. Вероятными местами встречи они назвали Владивосток или Москву. Президенты планируют обсудить вопросы военного сотрудничества, рассказали собеседники изданий, среди интересов КНДР названы передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственная помощь. Один из источников WP отметил, что Пхеньян «ищет способы поддержать свои валютные и другие доходы».

В июле КНДР посетил министр обороны Сергей Шойгу, он встретился с лидером Северной Кореи. Темами разговора, как уточнило Минобороны, были вопросы глобальной и региональной безопасности. Шойгу посетил парад в честь 70-летия окончания Корейской войны, Ким Чен Ын ему показал беспилотники, сделанные в КНДР, и межконтинентальные ракеты. В начале сентября Шойгу не исключил, что российская и северокорейская армии могут провести общие учения.

Западные страны не раз выражали беспокойство связями двух государств, подозревая, что Москва и Пхеньян могут обсуждать вопросы поставки оружия российской стороне для использования на Украине. В конце 2022-го американские власти говорили, что КНДР передала оружие ЧВК «Вагнер».

МИД России эти обвинения отверг и назвал их «ложью от начала до конца». «Россия способна решить задачи специальной военной операции на Украине, не прибегая к военным поставкам из КНДР», — настаивал посол в КНДР Александр Мацегора. «Сплетнями и домыслами» охарактеризовал информацию американских властей и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Мы еще раз ясно даем понять, что у нас никогда не было «сделок с оружием» с Россией и что у нас нет планов делать это в будущем», — заверили в Пхеньяне.

Этим летом Financial Times выяснила, что украинские военные используют снаряды северокорейского производства. Судя по маркировкам, они были изготовлены в 1980–1990-х годах. Артиллеристы жаловались на их ненадежность и рассказали, что боеприпасы были «изъяты» с корабля «дружественным» государством. ВСУ предположили, что северокорейские ракеты могли быть трофейными, однако не стали утверждать это однозначно.