Кремль подтвердил встречу Путина и Ким Чен Ына в ближайшие дни

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Global Look Press)

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит с визитом Россию, сообщает пресс-служба Кремля.

«Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом», — говорится в публикации на сайте Kremlin.ru.

В Кремле уточнили, что поездка состоится по приглашению президента России Владимира Путина.

5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию.



Вопрос был задан в связи с публикацией газеты The New York Times, которая сообщила, что корейский лидер в скором времени посетит Россию и может встретиться с президентом Владимиром Путиным во Владивостоке, где с 10 по 13 сентября проходит Восточный экономический форум.



«Нам нечего вам сказать по этой теме», — ответил тогда Песков.

11 сентября южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник сообщил, что Ким уже отбыл на поезде из Пхеньяна в Россию. Встреча двух лидеров, как уточняет YTN, должна пройти 13 сентября. Это подтвердил РБК источник в российской делегации. Он добавил, что встреча будет не в рамках ВЭФ.