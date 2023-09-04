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NYT узнала о планах Ким Чен Ына встретиться с Путиным в России

NYT: лидер КНДР Ким Чен Ын в сентябре приедет в Россию на встречу с Путиным
Ким Чен Ын и Владимир Путин
Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Северокорейский лидер Ким Чен Ын собирается в сентябре приехать в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным, сообщает The New York Times.

По данным газеты, он отправится из Пхеньяна во Владивосток на бронепоезде. Вероятно, он примет участие в Восточном экономическом форуме, который состоится 10–13 сентября. Также источники не исключают, что лидер КНДР может приехать в Москву.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года