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В МИДе назвали ложью заявления США о поставках России боеприпасов из КНДР

Захарова назвала ложью заявления США о поставках России боеприпасов из КНДР
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ / ТАСС)

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала ложью заявления США о поставках боеприпасов из КНДР в Россию для нужд специальной военной операции. По словам Захаровой, США просто придумали повод для введения очередных санкций против КНДР.

«Никакого внятного обоснования этих утверждений представлено не было да и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями — ложь от начала до конца, еще один пример фейков, спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России», — заявила она.

2 ноября координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Северная Корея в начале осени направила в Россию значительные партии артиллерийских снарядов. CNN сообщал, что такие данные есть и у американской разведки.

Россия опровергала информацию о поставках оружия из Северной Кореи. В сентябре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности потребовал от США и Великобритании предоставить доказательства поставок из Ирана и КНДР или «расписаться в распространении недостоверной информации».

8 ноября Северная Корея также заявила, что не поставляла России оружие. «Мы еще раз ясно даем понять, что у нас никогда не было «сделок с оружием» с Россией и что у нас нет планов делать это в будущем», — подчеркнули в Минобороны республики.
 

Теги
Персоны
КНДР оружие поставки Мария Захарова МИД

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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