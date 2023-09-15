Ким Чен Ын осмотрел завод по производству истребителей в Хабаровском крае

Денис Мантуров и Ким Чен Ын (в центре) (Фото: Reuters)

Руководитель КНДР Ким Чен Ын, который находится с официальным визитом в России, посетил инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). Также глава государства побывал на площадке производственного центра авиастроительной корпорации «Яковлев», сообщает пресс-служба российского правительства.

Ким Чен Ын осмотрел агрегатно-сборочное производство и цех окончательной сборки истребителей Су-35 и Су-57 вместе с главой Минпромторга и вице-премьером Денисом Мантуровым. Также им показали место на КнААЗ, где ведется работа с импортозамещенным лайнером SJ-100. На этом заводе производят отсеки фюзеляжа и агрегаты крыла, уточняется в сообщении.

В цехе окончательной сборки SJ-100 на территории производственного центра «Яковлев», который также посетили политики, сейчас идут испытания SJ-100 с российскими системами, самолеты с российскими двигателями ПД-8 готовят к отработкам на аэродроме.

После Ким Чен Ыну и Мантурову продемонстрировали полет истребителя Су-35.

Несколько дней назад Ким Чен Ын прибыл в Россию с первым за четыре года официальным визитом. 13 сентября он осмотрел космодром Восточный в Амурской области вместе с президентом страны Владимиром Путиным. Там же прошли переговоры глав государств и делегаций. Российский президент пояснял, что встреча проходила на космодроме, поскольку глава КНДР заинтересован в ракетной технике и развитии космоса.

В ночь на 15 сентября Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре. На следующий день, 16 сентября, у него запланированы переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.