Блинкен назвал вопросом нескольких месяцев поставки Украине F-16

Истребители F-16 (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Украина получит американские истребители F-16, но даже если решение об этом было бы принято завтра, то передача самолетов и начало их применение Киевом заняли бы месяцы, заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, на обучение пилотов, обслуживание истребителей и их использование в операциях ВСУ «нужно время».

«Думаю, да. Важно сфокусироваться на том, чтобы, когда они их получат, они были должным образом подготовлены, могли обслуживать эти самолеты и разумно применять их», — сказал он отвечая на вопрос, получит ли Украина американские истребители F-16.

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