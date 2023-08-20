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Минобороны Украины объяснило использование дронов нехваткой F-16

Минобороны Украины: ВСУ восполняют ударами дронов отсутствие истребителей F-16
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина объявляла о закупках сотен тысяч дронов и подготовке к ним значительного числа операторов. Как пояснили в Киеве, украинская армия вынуждена широко использовать БПЛА, пока не получит западные истребители
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Наступление Украины идет медленно и ВСУ используют беспилотники для расширения радиуса ударов, пока ожидают поставки более продвинутых систем вооружений, сообщил The Waspington Post советник украинского министра обороны Юрий Сак.

«У нас пока нет F-16, поэтому мы должны найти способ восполнить их отсутствие, и беспилотники в некоторой степени используются для восполнения недостатка авиации», — заявил Сак.

Власти близко расположенных к Украины регионов России регулярно после начала военной операции в этом государстве сообщают об атаках дронов. Ночью и ранним утром 20 августа об атаках сообщили в Москве, Курске и Ростовской области, никто не погиб. В Курске при атаке поврежден железнодорожный вокзал.

Киев сообщал о значительных вложениях в использование армией беспилотников: только в начале июня власти объявили о закупке 200 тыс аппаратов разных модификаций для армии, уже подготовлены 10 тыс. операторов для БПЛА в рамках реализации первого этапа проекта.

Москва расценивает атаки беспилотников в качестве террористических актов. Киев заявлял, что рассматривает в качестве потенциальной военной цели Крымский мост, который атаковали морские беспилотники. Президент Владимир Путин утверждает, что атаковать Крымский мост бессмысленно, потому что он «уже давно не используется для военных перевозок». По его словам, подрыв моста был «бессмысленным с военной точки зрения».

В мае США пообещали, что западные страны в будущем поставят Украине истребители F-16. В середине июля президент Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов в европейских странах. В середине августа украинский президент Владимир Зеленский заявил о «прорывном результате» на переговорах по получению шведских истребителях Gripen. Москва поставки Киеву военной техники с Запада подвергает критике и утверждает, что они лишь затягивают конфликт.
 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны Украины Украина F-16 истребители дроны беспилотники
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