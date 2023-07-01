В Конгрессе США предложили не финансировать Киев до окончания конфликта

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (представитель Республиканской партии от штата Джорджия) внести изменения в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, предусматривающую прекращение финансирования Украины до мирного урегулирования конфликта. Об этом она сообщила в Twitter. Финансовый год начинается в США 1 октября.

«В целях достижения мира я также внесла поправку о запрете любого финансирования Украины до тех пор, пока не будет достигнуто дипломатическое урегулирование военного конфликта», — написала парламентарий.

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