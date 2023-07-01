В Конгрессе США предложили не финансировать Киев до окончания конфликта
Конгрессвумен Грин предложила не финансировать Украину до мирного урегулирования конфликта
Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (представитель Республиканской партии от штата Джорджия) внести изменения в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, предусматривающую прекращение финансирования Украины до мирного урегулирования конфликта. Об этом она сообщила в Twitter. Финансовый год начинается в США 1 октября.
«В целях достижения мира я также внесла поправку о запрете любого финансирования Украины до тех пор, пока не будет достигнуто дипломатическое урегулирование военного конфликта», — написала парламентарий.
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