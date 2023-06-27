США выделили Украине новый пакет помощи на $500 млн

США выделили Киеву пакет помощи на $500 млн со Stinger и снарядами для HIMARS

Фото: Oz Suguitan / Keystone Press Agency / Global Look Press

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $500 млн, сообщил Пентагон.

В пакет вошли:

боеприпасы для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS;

переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger;

артиллерийские боеприпасы калибром 105 и 155 мм;

оборудование для разминирования;

30 боевых машин пехоты Bradley;

25 бронетранспортеров Stryker;

противотанковые системы Javelin;

противотанковые комплексы АТ-4;

противотанковые ракеты;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

высокоточные авиационные боеприпасы;

стрелковое оружие, более 22 млн патронов к нему и гранаты;

тепловизионные системы и приборы ночного видения;

контрольно-диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта автомобилей;

запчасти, генераторы и другое оборудование.

Это 41-й пакет помощи, выделенный Украине Соединенными Штатами с августа 2021 года. В заявлении отмечается, что пакет предоставлен для поддержки украинского контрнаступления и укрепления противовоздушной обороны.

Всего с начала российской спецоперации США предоставили Украине военную помощь на общую сумму в 40,5 млрд.

Представители украинского руководства не раз заявляли, что Киеву для успешного контрнаступления не хватает западной техники. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба называл ключевыми проблемами «стабильность поставок артиллерийских боеприпасов, причем в достаточном количестве», и доминирование России в воздухе. Украинская сторона неоднократно просила Запад увеличить поставки средств ПВО.

Власти России критикуют поставки вооружений на Украину и подчеркивают, что это не помешает Москве добиться своих целей. Чем больше западного оружия поступает на Украину, тем сильнее возрастает угроза для региональной и мировой безопасности, полагают в Кремле.