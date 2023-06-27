США выделили Украине новый пакет помощи на $500 млн
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $500 млн, сообщил Пентагон.
В пакет вошли:
- боеприпасы для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS;
- переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger;
- артиллерийские боеприпасы калибром 105 и 155 мм;
- оборудование для разминирования;
- 30 боевых машин пехоты Bradley;
- 25 бронетранспортеров Stryker;
- противотанковые системы Javelin;
- противотанковые комплексы АТ-4;
- противотанковые ракеты;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- стрелковое оружие, более 22 млн патронов к нему и гранаты;
- тепловизионные системы и приборы ночного видения;
- контрольно-диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта автомобилей;
- запчасти, генераторы и другое оборудование.
Это 41-й пакет помощи, выделенный Украине Соединенными Штатами с августа 2021 года. В заявлении отмечается, что пакет предоставлен для поддержки украинского контрнаступления и укрепления противовоздушной обороны.
Всего с начала российской спецоперации США предоставили Украине военную помощь на общую сумму в 40,5 млрд.
Представители украинского руководства не раз заявляли, что Киеву для успешного контрнаступления не хватает западной техники. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба называл ключевыми проблемами «стабильность поставок артиллерийских боеприпасов, причем в достаточном количестве», и доминирование России в воздухе. Украинская сторона неоднократно просила Запад увеличить поставки средств ПВО.
Власти России критикуют поставки вооружений на Украину и подчеркивают, что это не помешает Москве добиться своих целей. Чем больше западного оружия поступает на Украину, тем сильнее возрастает угроза для региональной и мировой безопасности, полагают в Кремле.