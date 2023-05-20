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МИД заявил об эскалации из-за планов Запада поставить F-16 Украине

Замглавы МИД Грушко назвал эскалацией планы Запада поставить Украине F-16
Россия учтет планы Запада и у нее есть все средства для достижения поставленных целей военной операции на Украине, заявили в министерстве. США называли условием поставки F-16 отказ от их применения в ударах по России
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Paula Bronstein / Getty Images)

Западные страны, которые рассматривают возможность поставить Украине истребители F-16, придерживаются «эскалационного сценария», который сопряжен с колоссальными рисками для них самих, заявил ТАСС заместитель главы МИД России Александр Грушко.

«Идет движение по так называемой лестнице эскалации», — отметил он.

Россия будет учитывать планы Запада и у нее есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей военной операции на Украине, добавил Грушко.

Киев несколько месяцев просит США и Европу передать ему боевую авиацию западного образца. Американский президент Джо Байден зимой заявлял, что не считает это необходимым. Категорически против выступал канцлер Германии Олаф Шольц.

В середине мая Великобритания объявила о создании совместно с Нидерландами международной коалиции по закупкам истребителей F-16 для Украины. К инициативе присоединились США, Дания и Бельгия. Германия заявила, что не будет участвовать в этом, поскольку у нее нет ни самолетов, ни возможностей для подготовки украинских пилотов.

Белый дом через несколько дней после этого заявил, что Киеву в будущем понадобятся F-16. Они будут поставлены при условии, что США не поддерживают нанесение ударов по России, и украинские власти готовы следовать этому требованию, отмечал помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Вашингтон в течение следующих месяцев вместе с союзниками определит, какие страны и в каком количестве передадут Киеву F-16, добавил он.

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Потенциальную поставку боевых самолетов Киеву в Кремле ранее называли ростом вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. «Подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
МИД Александр Грушко F-16 Военная операция на Украине
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