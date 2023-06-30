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Залужный словом «бесит» ответил на претензии о медленном контрнаступлении

Главком ВСУ Залужный заявил, что его бесят высказывания о медленном контрнаступлении
Главком ВСУ заявил, что контрнаступление Украины — «это не шоу», где делают ставки. Киев, по утверждению Залужного, не так быстро, как хотели бы некоторые наблюдатели, но реализует свои планы
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Global Look Press)

Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного «бесят» высказывания, что украинское контрнаступление началось медленнее, чем ожидалось, сообщил он в интервью The Washington Post.

Залужный заявил, что ему нужно больше всех видов вооружений, а также выразил мнение, что в обстоятельствах, подобных тем, в которых сейчас находится Киев, западные страны «никогда бы не начали наступление без превосходства в воздухе». Украина до сих пор не получила современные истребители, но от нее ждут быстрых результатов в рамках контрнаступления, считает он. Газета отмечает, что Киев вряд ли получит самолеты F-16 до осени.

«Это не шоу, которое смотрит весь мир и на которое делают ставки, или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью», — заявил Залужный.

По его словам, без обеспечения Украины всем необходимым в полном объеме планы контрнаступления «вообще неосуществимы». «Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема», — подчеркнул главком ВСУ.

Материал дополняется

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Военная операция на Украине Валерий Залужный контрнаступление
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