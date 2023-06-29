Пентагон: США пока не рассматривают поставки на Украину дальнобойных ракет ATACMS

Пентагон заявил, что решений по поставкам ATACMS Украине нет

Решения по поставкам на Украину оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS нет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Мне нечего объявлять относительно ATACMS. И мне определенно не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS», — отметил представитель Пентагона. Райдер отметил, что решения о поставках оружия Киеву принимаются в зависимости от неотложных потребностей Украины.

«Опять-таки, по ATACMS мне объявлять нечего», — добавил он.

ATACMS — это управляемая ракета большой дальности разработки американской компании Lockheed Martin. Они могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS, которые уже есть у Украины. Ракеты самых последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Белым дом близок к одобрению поставок на Украину данных комплексов. По данным газеты, вопрос ожидает решения на высоком уровне.

Киев уже около года просит Вашингтон о передаче этих ракет. По словам президента Украины Владимир Зеленский, дальнобойные ракеты, в том числе ATACMS, «жизненно необходимы» для ВСУ. Однако США отклоняли эту просьбу, опасаясь, что Украина может применить ракеты не только по Крыму, но и по остальной территории России.

Президент Владимир Путин отмечал: «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ».