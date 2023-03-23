Генштаб США не исключил удвоения оборонного бюджета из-за Украины

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США придется удвоить свой оборонный бюджет, если события на Украине приведут к началу конфликта великих держав, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли на слушаниях в конгрессе, передает AP.

Милли заявил, что глобальная безопасность и мировой порядок, которые сформировались после Второй мировой войны, сохранятся только в случае выживания Украины как «свободной и независимой страны с нетронутой территорией».

«Если все вылетит в трубу, мы удвоим наши оборонные бюджеты, потому что начнется эра не конкуренции, а конфликта великих держав. И это будет чрезвычайно опасно для всего мира», — сказал он.

Министерство обороны США предлагает утвердить оборонный бюджет на 2024 финансовый год на рекордную сумму $842 млрд — на $26 млрд больше, чем в 2023 году, и почти на $100 млрд больше, чем в 2022-м. Помимо необходимости помогать Украине в Пентагоне обосновывали такой запрос «стратегической конкуренцией» с Китаем.

На слушаниях в конгрессе министр обороны США Ллойд Остин отметил, что в общий бюджет включена сумма более чем $9 млрд, которую предполагается потратить на «наращивание военного потенциала в Тихом океане и защиту союзников». Говоря о Китае, Милли заявил, что сдерживание или подготовка к войне — это «необычайно дорого, но не так дорого, как война». «Этот бюджет предотвращает войну и готовит нас к борьбе в случае необходимости», — подчеркнул он.