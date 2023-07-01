В Пентагоне заявили о медленном вопреки ожиданиям наступлении Украины

Наступление Украины идет медленнее, чем ожидалось, заявил Глава комитета начальников штабов США Марк Милли на мероприятии Национального пресс-клуба.

«То, что оно идет медленнее, чем предсказывали, совсем меня не удивляет», — сказал Милли (цитата по Sky News). Ранее он допускал, что украинское наступление займет от шести до десяти недель.

США, по словам Милли, еще не приняли решение о поставках Киеву ракет большой дальности ATACMS или кассетных боеприпасов. Соответствующее решение должен принять глава государства Джо Байден, подчеркнул он. Киев просит о передаче ракет ATACMS дальностью более 300 км около года. Как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Вашингтон уже близок к тому, чтобы одобрить передачу этих снарядов Украине.

Контрнаступление Украины продолжается с начала июня, это подтверждали и в Киеве, и в Москве. Украинский президент Владимир Зеленский признавал, что оно идет «медленнее, чем планировалось». По словам главы Минобороны страны Алексея Резникова, это связано с движением украинских сил по заминированным территориям. От Украины ждут быстрого контрнаступления, однако она до сих пор не получила современные истребители, говорилглавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, указывая на нехватку и другого оружия. «Это не шоу, которое смотрит весь мир и на которое делают ставки, или что-то в этом роде» — отмечал он.

Как сообщал СNN со ссылкой на неназванных американских чиновников, украинское контрнаступление «не оправдывает ожиданий ни на одном фронте». О том, что отсутствие успехов заставляет нервничать некоторых западных чиновников, писал The Economist.

В Кремле считают разлад на Западе насчет хода контрнаступления очевидным и заявляют о давлении на Киев. Минобороны России не раз сообщало о попытках наступления ВСУ на нескольких направлениях, указывая, что атаки были отбиты.

Россия осуждает поставки Западом оружия на Украину. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — говорил президент страны Владимир Путин.