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В Пентагоне заявили о медленном вопреки ожиданиям наступлении Украины

Генерал США Милли: контрнаступление Украины идет медленнее, чем ожидалось

Наступление Украины идет медленнее, чем ожидалось, заявил Глава комитета начальников штабов США Марк Милли на мероприятии Национального пресс-клуба.

«То, что оно идет медленнее, чем предсказывали, совсем меня не удивляет», — сказал Милли (цитата по Sky News). Ранее он допускал, что украинское наступление займет от шести до десяти недель.

США, по словам Милли, еще не приняли решение о поставках Киеву ракет большой дальности ATACMS или кассетных боеприпасов. Соответствующее решение должен принять глава государства Джо Байден, подчеркнул он. Киев просит о передаче ракет ATACMS дальностью более 300 км около года. Как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Вашингтон уже близок к тому, чтобы одобрить передачу этих снарядов Украине.

Контрнаступление Украины продолжается с начала июня, это подтверждали и в Киеве, и в Москве. Украинский президент Владимир Зеленский признавал, что оно идет «медленнее, чем планировалось». По словам главы Минобороны страны Алексея Резникова, это связано с движением украинских сил по заминированным территориям. От Украины ждут быстрого контрнаступления, однако она до сих пор не получила современные истребители, говорилглавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, указывая на нехватку и другого оружия. «Это не шоу, которое смотрит весь мир и на которое делают ставки, или что-то в этом роде» — отмечал он.

Как сообщал СNN со ссылкой на неназванных американских чиновников, украинское контрнаступление «не оправдывает ожиданий ни на одном фронте». О том, что отсутствие успехов заставляет нервничать некоторых западных чиновников, писал The Economist.

В Кремле считают разлад на Западе насчет хода контрнаступления очевидным и заявляют о давлении на Киев. Минобороны России не раз сообщало о попытках наступления ВСУ на нескольких направлениях, указывая, что атаки были отбиты.

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Россия осуждает поставки Западом оружия на Украину. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — говорил президент страны Владимир Путин.

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