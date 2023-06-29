WSJ узнала о близости США к передаче Украине ATACMS с дальностью 300 км

По данным газеты, США, которые раньше отказывались от передачи Украине ракет с дальностью более 300 км, теперь склоняются к обратному. Решение ждет одобрения на высшем уровне. Россия обещала отодвигать такую угрозу от своих границ

ATACMS (Фото: Getty Images)

Вашингтон близок к тому, чтобы согласиться передать Киеву дальнобойные ракетные системы ATACMS, решение ждет одобрения «на самом высоком уровне», Украина уже получила от США «позитивные сигналы» на этот счет, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди американских, европейских и украинских чиновников. Газета, в частности, сообщает, что американские власти пришли к выводу о необходимости поддержать Украину «в ближайшие недели».

ATACMS — это управляемая ракета большой дальности разработки американской компании Lockheed Martin. Они в том числе могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS, которые уже есть у Украины. Ракеты самых последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м.

Киев уже около года просит Вашингтон о передаче этих ракет. В январе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что дальнобойные ракеты, в том числе ATACMS, — это «жизненно необходимое снабжение» для армии страны.

Однако США просьбы украинской стороны отклоняли. Среди причин, как сообщала WSJ со ссылкой на источник в конгрессе, были разногласия из-за возможного использования этих ракет Украиной для атак по Крыму. Вашингтон не раз заявлял, что требует от Киева не применять западное оружие для атак по российским территориям — но полуостров таковым он не признает.





В мае Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow от Британии — они стреляют более чем на 250 км. Лондон сообщал, что их передали с условием не наносить удары по целям в глубине России, однако признаются территории страны без Крыма и четырех новых регионов. ВСУ уже неоднократно использовало эти ракеты для ударов, например, по Луганску и по мостам из Херсонской области в Крым в районе Чонгара.

США после передачи британских ракет все равно остались на своей позиции отказа от поставок дальнобойных ракет, однако уже в конце месяца президент страны Джо Байден заявил, что вопрос рассматривается. Через несколько дней Украина начала контрнаступление, которое пока идет медленнее, чем ей хотелось бы, говорил Зеленский.

Президент Владимир Путин отмечал: «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ».