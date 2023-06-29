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Economist узнал о возмущении Киева надеждой Запада на быстрое наступление

Economist: Киев недоволен из-за ожиданий Запада о быстром наступлении
Некоторые страны предлагают Киеву «идти вперед и яростно сражаться», но не наращивают поставки оружия, указали в разведке Украины. По данным издания, часть чиновников Запада нервничает из-за неудачного хода наступления ВСУ
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Украинская армия в рамках наступления прилагает все силы, какие возможно, учитывая имеющиеся в ее распоряжении силы, заявил The Economist источник в разведке Украины.

«Позвольте мне изложить это настолько дипломатично, насколько я могу. Некоторые партнеры говорят нам идти вперед и яростно сражаться, но они также не торопятся поставлять оборудование и оружие, в которых мы нуждаемся», — сказал собеседник издания.

Пока что наступление ВСУ, начавшееся 4 июня, не показывает успехов, что заставляет нервничать некоторых западных чиновников, выяснила The Economist. Как пишет газета, на Украине надеялись на позитивные для себя перемены из-за действий ЧВК «Вагнер», однако эти события длились недолго.

Сейчас в украинской военной разведке не исключают, что Украине может угрожать опасность со стороны Белоруссии, куда по достигнутому соглашению уехали Пригожин и часть бойцов ЧВК. «Может быть это игра, которая заставит нас перебросить силы на север. Но мы тоже играем в игры», — отметил собеседник издания.

Власти Украины ранее неоднократно признавали, что наступление идет «медленнее, чем хотелось бы». «Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей», — пояснял украинский президент Владимир Зеленский. Киев объяснял, что наступление ведется в заминированных районах, и армия вынуждена медленно двигаться ради сохранения жизней своих служащих. Как отметил глава Минобороны Алексей Резников, на Западе это понимают.

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Западные чиновники соглашались, что наступление изначально планировалось как рискованная и непростая операция и сейчас процесс идет тяжело. Киев обратился к западным странам с просьбой ускорить поставки вооружения и боеприпасов, указав, что это ключевая проблема для наступления.

Кремль, также полагает, что на «коллективном Западе» происходит «разлад» на фоне наступления Украины и «продолжается экстраординарное давление на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата». Москва указывает, что украинским войскам не удалось добиться успеха ни на одном из направлений. «Понимая катастрофические потери, руководство — какое оно бы ни было, голова на плечах-то есть — должно задуматься, что делать дальше», — сказал российский президент Владимир Путин.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина наступление контрнаступление ВСУ
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