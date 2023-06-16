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В Киеве нашли у Запада понимание медленного контрнаступления

Глава Минобороны Украины Резников: Запад понимает медленный ход наступления ВСУ
ВСУ стараются сохранить жизнь своих солдат, а потому продвигаются медленно, сказал министр Резников. Владимир Путин говорил об отсутствии успеха контрнаступления ВСУ и катастрофических потерях Киева
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Украинская армия медленно продвигается по заминированным территориям во время наступления, это находит понимание среди западных партнеров. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников после заседания координационной группы помощи Украине на базе Рамштайн, пишет «Страна.ua».

«Там, где сегодня происходят наши действия, очень заминирована россиянами территория. Мы двигаемся так, чтобы сохранять жизнь военных. Поэтому, возможно, кому-то кажется, что это медленно. Партнеры это понимают», — сказал Резников.

В начале мая Резников отмечал завышенность ожиданий от наступления, те, кто «ждет чего-то грандиозного», могут прийти к «эмоциональному разочарованию».

Как выяснила зимой The Washington Post, американские власти оказывали давление на Киев для достижения им успехов на поле боя. Они опасались, что республиканцы будут мешать выделению новых траншей помощи Украине, а потому ВСУ следует поторопиться с выполнением своих планов. Впоследствии украинские чиновники рассказали изданию, что Киев решил не откладывать наступление, чтобы показать Западу способность оказывать сопротивление России перед июльским саммитом НАТО.

«Мы должны быть осторожны. Русские учились и готовились, и их оборонительные рубежи внушительны — у нас нет ни людей, чтобы тратить их впустую, ни оборудования. Прогресс должен быть постепенным», — предупреждал источник Politico среди командующих ВСУ.

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Мировые СМИ сообщали, что украинская армия столкнулась с тяжелыми потерями. «Конечно, мы ожидали, что потери [во время попыток перейти к контрнаступлению] превысят потери при боях за Бахмут», — признавали в Белом доме.

Собеседник Bloomberg допускал, что Киев пытается своими действиями обнаружить слабые места в российской обороне. Источник CNN соглашался, что пока действия ВСУ правильнее называть «разведкой боем». Аналогичную информацию сообщают и в Киеве, называя происходящее тестированием, а не полным наступлением.

Минобороны России отчитывается, что отбивает все атаки украинской армии. Президент Владимир Путин отмечал при этом, что наступательный потенциал ВСУ еще не исчерпан, хотя успехов им добиться не удалось. «Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери <...> Они приближаются к оценкам [потерь], которые можно назвать катастрофическими», — настаивает Путин.


В Киеве нашли у Запада понимание медленного контрнаступления
В Киеве нашли у Запада понимание медленного контрнаступления

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Алексей Резников Минобороны Украины наступление контрнаступление Военная операция на Украине
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