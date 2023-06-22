CNN узнал о неоправдавшихся ожиданиях Запада от контрнаступления Украины

CNN: контрнаступление Украины не оправдало ожиданий Запада ни на одном направлении

Россия показала свою компетентность в обороне при украинском наступлении, пока оно не оправдало ожиданий Запада, но окончательную оценку ему дадут позднее, сообщил CNN. Москва называет попытки ВСУ наступать безуспешными

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Украинское контрнаступление сейчас менее успешно, чем ожидалось по оценкам Запада, сообщает CNN со ссылкой на западных и американских чиновников.

Контрнаступление «не оправдывает ожиданий ни на одном фронте», сказал один из источников телеканала.

На Западе отметили, что Россия создала хорошо укрепленные линии обороны, успешно поражает украинскую бронетехнику и эффективно использует авиацию. Кроме того, проблему для украинских войск представляют минные поля.

Тем не менее пока США и их союзники «сохраняют оптимизм» по поводу результатов наступления, поскольку сейчас оно находится на ранней стадии. На Западе будут ждать хотя бы до июля, чтобы оценить ход боевых действий. Как заявили собеседники CNN, украинские военные адаптируются к российской тактике и обороне.

Как заявляла российская сторона, контрнаступление Украины идет с 4 июня. К 21 июня в ходе боевых действий ВСУ потеряли 13 тыс. человек, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на заседании Совбеза. Он также привел данные по потерям украинской стороны в технике: 246 танков, 595 бронемашин и бронированных автомобилей, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 ракетные системы залпового огня, 264 беспилотника, десять истребителей, четыре вертолета, два зенитных ракетных комплекса.

По данным Минобороны на 22 июня, украинские войска безуспешно пытались наступать на южнодонецком, донецком, запорожском и краснолиманском направлениях.

Киев признавал, что контрнаступление столкнулось с серьезным сопротивлением. Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня отметил, что боевые действия идут «медленнее, чем хотелось бы», но это и не голливудское кино, чтобы результаты были «прямо сейчас».

«Чего бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем должном уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным», — добавил президент Украины.

В Кремле считают, что на Киев западные партнеры оказывают «экстраординарное давление», чтобы он продолжал «воевать до последнего солдата».