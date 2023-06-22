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Кремль увидел разлад на Западе из-за контрнаступления Киева

Песков: разлад на Западе и давление на Киев из-за контрнаступления очевидны
Разлад на Западе и давление на Киев, чтобы тот продолжал «воевать до последнего солдата», очевидны, констатировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Фото: Евгений Завгородний / Reuters
Фото: Евгений Завгородний / Reuters

Разлад на Западе и давление на Киев, чтобы тот продолжал «воевать до последнего солдата», очевидны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о неудачах Украины в ходе контрнаступления, сообщает корреспондент РБК.

Пескова спросили, приближают ли неудачи Киева начало переговорного процесса.

«О неудачах все-таки должны говорить профессионалы, то есть военные и представители других соответствующих служб. Что касается, скажем так, возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, это очевидно», — ответил представитель Кремля.

Министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента с постоянными членами Совета безопасности заявил, что, несмотря «на большое количество потерь как по технике, так и по личному составу», у Вооруженных сил Украины есть силы для дальнейшего наступления. После 16 дней наступления украинские войска перегруппировываются, сказал он. Российские военные готовятся к продолжению наступления ВСУ.

Владимир Путин на совещании предположил, что, похоже, западные союзники Киева «действительно решили воевать с Россией до последнего украинца».

Минобороны России заявляло о попытках наступления ВСУ с 4-го числа. Позднее президент Владимир Путин констатировал, что контрнаступление началось, однако, по его словам, «ни на одном из участков противник успеха не имел».

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Украинский лидер Владимир Зеленский накануне признал, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы». Зеленский подчеркнул, что, несмотря на попытки давления, Киев будет продвигаться на поле боя «так, как сочтет нужным». Проблемы с наступлением украинский президент объяснил тем, что большая часть территорий на пути заминирована.

В Пентагоне заявляли, что украинские войска обладают боевой мощью и могут добиться успеха как в наступательных, так и в оборонительных действиях. При этом в США понимают, что наступление Киева не будет быстрым и простым, и уверены, что у него «есть то, что и нужно», говорила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Елена Чернышова
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