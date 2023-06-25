МГУ в нерабочий понедельник проведет экзамены дистанционно

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Понедельник, 26 июня, будет нерабочим днем в Московском государственном университете (МГУ) им. М.В. Ломоносова, все экзамены проведут в дистанционном формате. Соответствующее распоряжение подписал ректор МГУ Виктор Садовничий, документ опубликован на сайте университета.

В соответствии с ним все экзамены летней сессии, запланированные на 26 июня, проведут в дистанционном формате, то же касается вступительных испытаний. Приемные комиссии вуза 26 июня будут работать удаленно.

Также ректор распорядился перенести запланированные на этот день массовые мероприятия на более поздний срок или провести их дистанционно.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем для всех компаний и организаций, кроме органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Минобрнауки, в свою очередь, рекомендовало московским вузам отложить или перенести экзамены и занятия. Кроме МГУ так поступили РАНХиГС, МИФИ и НИТУ МИСИС. При этом МФТИ будет работать в обычном режиме.

Все решения были приняты на фоне действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который ранее обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить. Впоследствии он организовал «марш справедливости» и поход на Москву. Российское Минобороны отвергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Против Пригожина завели дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК).

Утром 24 июня Пригожин заявил о присутствии бойцов ЧВК в Ростове-на-Дону. Позднее о передвижении техники ЧВК в регионе сообщили власти Липецкой и Воронежской областей.

Вечером того же дня ЧВК «Вагнер» отказалась от похода на Москву, Пригожин сообщил, что колонны частной военной компании уйдут в тыловые лагеря. Урегулировать ситуацию удалось благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена прекратят, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Владимира Путина, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ночь на 25 июня колонны ЧВК «Вагнер» покинули Ростов-на-Дону, Липецкую и Воронежскую области. Несмотря на разворот колонн, власти Москвы решили оставить 26 июня выходным днем. Кремль пообещал отменить КТО в ближайшее время.