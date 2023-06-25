Песков: режим КТО в российских регионах отменят в ближайшее время

Песков заявил, что режим КТО отменят в самое ближайшее время

Режим контртеррористической операции будет отменен в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«КТО будет отменена в самое ближайшее время», — заявил представитель Кремля. «В связи с тем что процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, то будут все предпосылки для этого», — добавил он.

Режим КТО действует в Москве, Подмосковье и Воронежской области. Столичная прокуратура напомнила, что в связи с режимом КТО могут вводиться ограничения, связанные, например, с перемещением граждан, использованием личного транспорта и средств связи.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о ракетном ударе со стороны Минобороны по тыловым лагерям ЧВК и гибели некоторых бойцов. Военное ведомство назвало эту информацию ложью и провокацией. Против Пригожина завели уголовное дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж»), максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы.

Президент Владимир Путин 24 июня выступил с обращением и назвал действия главы ЧВК предательством и ударом в спину. Он пообещал, что организаторы «мятежа» ответят за него, в стране будет сделано все для обеспечения безопасности граждан.

Пригожин утром 24 июня заявил о блокировке Ростова-на-Дону и намерении «идти в Москву», колонны ЧВК заметили в Липецкой и Воронежской областях. Вечером президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с Пригожиным и тот согласился остановить движение своих бойцов. Пригожин подтвердил, что колонны ЧВК разворачиваются и уходят в тыловые лагеря. Вечером 24 июня бойцы и Пригожин начали выезжать из Ростова-на-Дону.