Власти Москвы оставили 26 июня нерабочим днем

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Понедельник, 26 июня, останется для жителей Москвы нерабочим днем, заявила РБК пресс-секретарь мэра города Гульнара Пенькова.

При этом в столице продолжает действовать режим контртеррористической операции, обратил внимание глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Режим КТО в Москве ввели после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о блокировании Ростова-на-Дону утром 24 июня и о планах «идти в Москву». Однако после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин объявил об остановке продвижения бойцов ЧВК.

Нерабочий день в понедельник ранее объявил мэр столицы Сергей Собянин. Он объяснил такое решение «сложной» ситуацией в городе. Нерабочим день будет для всех работников компаний, кроме органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

Вечером 23 июня Пригожин сообщил о ракетном ударе со стороны Минобороны по тыловым лагерям ЧВК и гибели некоторых бойцов. Военное ведомство назвало эту информацию ложью и провокацией. Против Пригожина завели уголовное дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж»), максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы.

Утром 24 июня Пригожин заявил о присутствии бойцоа ЧВК в Ростове-на-Дону. Позднее днем власти Липецкой области сообщили о передвижении техники ЧВК в регионе.

Во время переговоров, которые прошли вечером того же дня по согласованию с президентом Владимиром Путиным, как сообщала пресс-служба Лукашенко, Пригожин и президент Белоруссии согласовали проект «развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов «ЧВК Вагнер». Глава ЧВК подтвердил, что колонны будут развернуты и бойцы отправятся в свои лагеря.