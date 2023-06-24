Минобрнауки рекомендовало вузам Москвы отложить экзамены 26 июня

Вузам Москвы рекомендовали отложить или перевести на дистант экзамены и занятия

Поскольку в Москве объявлена контртеррористическая операция и выходной день 26 июня, вузы столицы должны отменить очные учебные мероприятия, в том числе экзамены, или перевести их в дистанционный формат, заявили в Минобрнауки

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Московским высшим учебным заведениям рекомендовано 26 июня или перевести занятия в дистанционный формат, или отложить их, в том числе экзамены. Об этом ТАСС заявил замглавы ведомства Константин Могилевский.

24 июня в Москве и области был введен режим контртеррористической операции в связи с вооруженным мятежом ЧВК «Вагнер».

«Министерство рекомендовало вузам действовать в соответствии с решениями, принятыми руководителями регионов. В частности, в понедельник в Москве перевести в дистанционный формат или отложить все учебные мероприятия, в том числе проведение экзаменов», — сказал Могилевский.

По его словам, если у кого-то из студентов возникнут технические проблемы, то эти вопросы будут рассматриваться индивидуально.

«Это касается и работы приемных комиссий. Рекомендуем абитуриентам пользоваться суперсервисом «Поступи в вуз онлайн», — уточнил чиновник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем и рекомендовал жителям ограничить перемещения по городу.

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова подтвердила РБК, что нерабочий день для москвичей в понедельник, 26 июня, остается в силе.

В Москве и Подмосковье 24 июня объявили режим контртеррористической операции в связи с ситуацией вокруг действий ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина, блокировавших ряд объектов в Ростове-на-Дону. О продвижении техники ЧВК от Ростова-на-Дону сообщали власти Липецкой области. Однако вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко весь день вел переговоры с Пригожиным и достиг соглашения об остановке продвижения военных колонн.

Стороны «пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России», отметили в пресс-службе белорусского президента. Пригожин подтвердил, что стороны договорились, и объявил о возврате своих частей в тыловые лагеря, где они и находились до вечера 23 июня.

ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело по статье о вооруженном мятеже.