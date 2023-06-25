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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Кадры ухода подразделений ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону

Об уходе вагнеровцев из Ростова-на-Дону в ночь на 25 июня сообщил губернатор Василий Голубев. Бойцы ЧВК начали покидать город после переговоров Евгения Пригожина с Александром Лукашенко

Кадры ухода подразделений ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону
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Пригожин 23 июня обвинил «военное руководство» России в ударе по лагерям «Вагнера» и гибели бойцов и пообещал дать ответ. Минобороны опровергло заявление основателя ЧВК «Вагнера» и расценило это как провокацию. Утром следующего дня Пригожин заявил о контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону и намерении ЧВК «идти на Москву». Он отказался от этих планов вечером, сказав, что его бойцы разворачиваются и уходят в свои лагеря.

Это произошло после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о переговорах с Пригожиным, во время которых была достигнута договоренность «с гарантиями безопасности» для бойцов ЧВК. Как рассказали в Кремле, их не привлекут к ответственности, уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК) против Пригожина будет прекращено, а сам он сможет выехать в Белоруссию.

Теги
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Ростов-на-Дону
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