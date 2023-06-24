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В Москве и Подмосковье объявили режим контртеррористической операции

НАК: В Москве и Подмосковье объявили режим контртеррористической операции
Режим КТО ввели для пресечения вероятных терактов, в Москве также отменили массовые мероприятия. Собянин отметил, что передвижение по городу не ограничено, все службы работают в прежнем режиме

В Москве, Московской и Воронежской областях объявили режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Его ввели «в целях пресечения возможных террористических актов», уточнили в ведомстве.

«В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему», — написал московский мэр Сергей Собянин.

Режим КТО вводят на основании ФЗ «О противодействии терроризму», власти получают, среди прочего, следующие полномочия:

  • проверять документы, досматривать автомобили и людей;
  • усиливать охрану общественного порядка и объектов, «обеспечивающих жизнедеятельность населения»;
  • приостанавливать оказание услуг связи или ограничивать использования сетей связи и средств связи;
  • ограничивать движение автомобилей и пешеходов;
  • контролировать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем»;
  • контролировать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем» и др.

Собянин объявил ранее об антитеррористических мероприятиях: «Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам».

Подмосковный губернатор Алексей Воробьев попросил местных жителей не ездить на личном транспорте на юге региона и не покидать область. Он заверил, что «ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ».

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Накануне вечером, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить. Министерство обороны России расценило его обвинения как провокацию и назвало их не соответствующими действительности. Из-за его действий украинские войска «воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», сосредоточили силы на бахмутовском направлении, добавили в Минобороны России.

Против Пригожина возбудили дело об организации мятежа (ст. 279 УК), статья грозит 20 годами заключения. ФСБ призвало бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Пригожина, а задержать его.

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