Кремль сообщил о закрытии дела против Пригожина и его отъезде в Белоруссию

Кремль сообщил о закрытии дела Пригожина и его отъезде в Белоруссию

О том, что будет делать Пригожин в Белоруссии, Кремль не сообщил. Лукашенко ранее провел с основателем ЧВК переговоры, по итогам которых Пригожин объявил о возвращении бойцов в лагеря

Уголовное дело против Евгения Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Белоруссию», — сказал пресс-секретарь.

Как отметил Песков, ситуацию с Пригожиным удалось разрешить без дальнейших потерь и без повышения уровня напряженности.

Пригожин сможет «уйти в Белоруссию» под личную гарантию Владимира Путина, добавил пресс-секретарь президента: «Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово Президента России».

Часть желающих бойцов ЧВК «Вагнер» подпишет контракты с Минобороны, сказал Песков. При этом речь идет только о тех, кто не участвовал в сегодняшних действиях ЧВК. Остальных «вагнеровцев» не будут преследовать с учетом их заслуг на фронте. Кремль заявил, что всегда с уважением относился к их героическим поступкам в зоне военной операции.

Пригожин накануне обвинил Минобороны в ударе по тыловым лагерям его бойцов и пригрозил ответом. Министерство опровергло его слова и назвало их провокацией. ФСБ завела против Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа, по этой статье ему грозило до 20 лет лишения свободы. Утром 24 июня Пригожин объявил о контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, назвал действия основателя ЧВК предательством и пообещал жесткий ответ. Позднее в Липецкой области заявили о проезде техники ЧВК «Вагнер», в Москве, Московской и Воронежских областях ввели режим КТО.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным весь день вел переговоры с Пригожиным, в результате была достигнута договоренность, что тот остановит движение бойцов, а им предоставят гарантии безопасности. Пригожин подтвердил, что его бойцы уходят в лагеря. Появились видео, как члены ЧВК грузятся в автомобили и уходят из Ростова-на-Дону.