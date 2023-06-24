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Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве

Собянин: понедельник 26 июня будет в Москве нерабочим днем из-за сложной ситуации
Из-за «сложной» ситуации в столице 26 июня будет выходным днем для ряда организаций, заявил мэр Собянин. Продолжат работу органы власти, городские службы, предприятия ОПК. В столице объявлен режим контртеррористической операции
Обстановка в Москве
Обстановка в Москве (Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»)

В Москве складывается «сложная» ситуация, в связи с этим в городе понедельник, 26 июня, будет объявлен нерабочим днем для ряда компаний и предприятий, сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

«В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», — сообщил Собянин.

Он попросил жителей воздержаться от поездок по столице и предупредил, что в некоторых районах могут перекрыть движение.

Усиление мер безопасности на въездах в Москву. Фоторепортаж
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Утром 24 июня Собянин сообщил о введении в столице режима контртеррористической операции (КТО), были отменены массовые мероприятия (например, перенесли школьные выпускные вечера). Такой режим действует еще в Подмосковье и Воронежской области.

Столичная прокуратура напомнила, что в связи с режимом КТО могут вводиться ограничения, например, связанные с перемещением граждан, использованием личного транспорта, средств связи и т. д.

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Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о ракетном ударе со стороны Минобороны по тыловым лагерям ЧВК и гибели некоторых бойцов. Военное ведомство назвало эту информацию ложью и провокацией. Против Пригожина завели уголовное дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж»), максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы.

Президент Владимир Путин 24 июня выступил с обращением и назвал действия главы ЧВК предательством и ударом в спину. Он пообещал, что организаторы «мятежа» ответят за него, в стране будет сделано все для обеспечения безопасности граждан.

Пригожин утром 24 июня заявил о блокировке Ростова-на-Дону и намерении «идти в Москву». Во второй половине дня о передвижении техники ЧВК в регионе рассказал глава Липецкой области Игорь Артамонов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сергей Собянин Москва нерабочий день
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