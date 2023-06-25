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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Воронежский губернатор сообщил об уходе ЧВК «Вагнер» из региона

Воронежский губернатор Гусев сообщил об уходе подразделений ЧВК «Вагнер» из региона
Утром 24 июня ЧВК «Вагнер» блокировала Ростов и выдвинулась в сторону Москвы через Воронежскую область. В регионе был введен режим КТО. По словам губернатора, подразделения ЧВК заканчивают выход из региона
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Подразделения ЧВК «Вагнера» заканчивают выход с территории Воронежской области, все введенные в регионе ограничения в скором времени будут сняты, сообщил губернатор области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Заканчивается движение подразделений ЧВК «Вагнер» через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов. После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения. Об этом сообщим дополнительно, как и о мерах, которые примем для устранения и компенсации ущерба», — написал он.

Губернатор поблагодарил жителей за выдержку, стойкость и разумность, а силовиков — за слаженную работу и профессионализм.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российское Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить, организовав «марш справедливости» и поход на Москву. В военном ведомстве эти обвинения отвергли и назвали провокацией. Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК блокировала Ростов-на-Дону и взяла под контроль военные объекты города. После этого колонны с военное техникой выдвинулись в сторону Воронежской области по трассе М-4, в регионе был объявлен режим КТО.

Президент Владимир Путин в телевизионном обращении назвал происходящее вооруженным мятежом и «ударом в спину» России. Следственное управление ФСБ завело в отношении Пригожина уголовное дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

К вечеру субботы ЧВК отказалась от похода на столицу, Пригожин сообщил, что колонны вагнеровцев уйдут в тыловые лагеря. Урегулировать ситуацию удалось благодаря посредничеству белорусского президента Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена прекратят, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Владимира Путина. В ночь на 25 июня колонна ЧВК «Вагнер» покинула Ростов-на-Дону.

Ранее в пресс-службе правительства Воронежской области сообщили, что несмотря на действие режима КТО в регионе, «все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме», а «автобусы ходят по расписанию».

Воронежский губернатор сообщил об уходе ЧВК «Вагнер» из региона
Воронежский губернатор сообщил об уходе ЧВК «Вагнер» из региона

 

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ЧВК Вагнер Воронежская область Евгений Пригожин мятеж Александр Гусев
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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