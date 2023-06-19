Глава Приднестровья оценил вероятность нападения на республику

Признаков подготовки к нападению на Приднестровье сейчас нет, но сохраняется риск провокаций, заявил «РИА Новости» глава непризнанной республики Вадим Красносельский.

«Признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье сейчас нет. Но это не значит, что нам ничего не угрожает. К сожалению, риск новых провокаций не исключен», — сказал он, напомнив о продлении желтого уровня террористической опасности в регионе на два месяца, до 18 июля.

В Приднестровье отслеживают ситуацию на границах с Молдавией и Украиной, чтобы предотвратить попытки устроить диверсии и теракты, добавил Красносельский.

Весной и летом 2022 года приднестровские власти не раз сообщали о попытках устроить теракт на территории республики. 25, 26 и 27 апреля в Приднестровье были атакованы четыре объекта, в том числе штаб-квартира Министерства госбезопасности республики. Власти считают, что неизвестные, обстрелявшие министерство, незаконно прибыли с украинской территории, а затем убыли обратно. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в Приднестровье налицо трения между различными силами внутри республики, которые «выступают за войну». Президент Украины Владимир Зеленский же заявил, что ситуацию в Приднестровье пытается дестабилизировать Россия.

В мае того же года власти республики сообщили, что нейтрализовали дрон со взрывчаткой, который был предназначен для теракта в телерадиоцентре в Маяке. Через несколько дней приднестровский телеканал ТСВ сообщил о стрельбе на границе республики с Украиной, МВД Приднестровья отчиталось о взрывах.

В июне Следственный комитет Приднестровья заявил о диверсии в районе дислокации российских миротворцев. Дрон сбросил два взрывных устройства на территорию автопарка резервного подразделения российских миротворческих сил в районе села Владимировка, в результате никто не пострадал. В 2023 году власти также отчитывались о подготовке терактов, обвиняя в этом украинские спецслужбы. В Киеве обвинения отвергали.

Минобороны России 23 февраля обвинило Украину в подготовке «вторжения» в Приднестровье. Украина сосредоточила на границе с республикой войска. В Киеве заявили, что их собрали в количестве, адекватном гипотетической угрозе. В Минобороны Молдавии тогда заявили, что не видят угрозы безопасности.