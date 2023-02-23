Минобороны увидело активизацию подготовки вторжения ВСУ в Приднестровье
Украинские силы ведут активную подготовку для вторжения в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), заявило российское Минобороны в телеграм-канале.
«В настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР», — сказано в сообщении.
О готовящемся «постановочном вторжении» российское ведомство заявило утром 23 февраля. Минобороны утверждает, что украинская армия собирается провести акцию в ответ «на якобы наступление российских войск» с территории республики. Данные действия угрожают российским миротворцам, находящимся в Приднестровье, отмечают в ведомстве. На провокацию Минобороны пообещало «адекватную» реакцию.
В правительственном телеграм-канале Молдавии Prima Sursă сообщили, что власти республики «не подтверждают информацию» российского Минобороны. Украинская сторона не комментировала эти обвинения.
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