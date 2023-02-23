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Минобороны увидело активизацию подготовки вторжения ВСУ в Приднестровье

Минобороны: Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье
По данным ведомства, украинские силы увеличили численность личного состава у границ Украины и Приднестровья, развернули там артиллерию и беспилотники. В Молдавии не подтверждали информацию российского Минобороны

Украинские силы ведут активную подготовку для вторжения в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), заявило российское Минобороны в телеграм-канале.

«В настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР», — сказано в сообщении.

О готовящемся «постановочном вторжении» российское ведомство заявило утром 23 февраля. Минобороны утверждает, что украинская армия собирается провести акцию в ответ «на якобы наступление российских войск» с территории республики. Данные действия угрожают российским миротворцам, находящимся в Приднестровье, отмечают в ведомстве. На провокацию Минобороны пообещало «адекватную» реакцию.

В правительственном телеграм-канале Молдавии Prima Sursă сообщили, что власти республики «не подтверждают информацию» российского Минобороны. Украинская сторона не комментировала эти обвинения.

Материал дополняется

Теги
Приднестровье Минобороны Украина вторжение
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